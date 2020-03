O Flamengo informou, esta segunda-feira, que Jorge Jesus realizou primeiro teste à covid-19 e apresentou resultado «positivo fraco ou inconclusivo».



De acordo com o clube brasileiro, o técnico português vai ter de fazer contraprova. Para já, o treinador de 65 anos está «sob os cuidados do departamento médico» do Mengão e apresenta um quadro clínico estável.



Além de Jesus, o restante plantel e departamento do futebol fizeram testes à covid-19 e todos deram negativo.



Recorde-se que o vice-presidente do Flamengo, Maurício Mattos, está infetado com covid-19 e encontra-se internado.



O campeão brasileiro e sul-americano já tinha dado conta da suspensão de todas as atividades até ao início da próxima semana depois de o Carioca ter sido suspenso.





Comunicado do Flamengo na íntegra:



O Clube de Regatas do Flamengo informa que os testes para detectar a presença do Covid-19 em atletas, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol foram concluídos na tarde desta segunda-feira (16). O clube informa que o treinador Jorge Jesus realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova do resultado está sendo realizada.



O Mister está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde. A diretoria reitera o compromisso durante a pandemia do Coronavírus e anunciou a suspensão dos treinos da equipe profissional e das categorias de base ao menos por uma semana.



Atletas, integrantes do departamento de futebol e comissão técnica testaram negativo para o Covid-19. Vale ressaltar que o departamento de futebol seguirá as orientações do Ministério da Saúde durante a pandemia do Coronavírus.