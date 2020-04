David Luiz esteve à conversa com Ian Wright e acabou... a elogiar Jorge Jesus. A explicação é simples: a lenda do Arsenal questionou o internacional brasileiro acerca de Pablo Marí, espanhol que trabalhou com o técnico português no Flamengo antes de se mudar para os «gunners» em janeiro.



«Ele [Pablo Mari] teve a oportunidade de trabalhar com um dos melhores treinadores do mundo. O Jesus é muito preciso, tático, quer que tu percebas o futebol fora do campo», esclareceu o defesa.



O antigo internacional inglês referiu que Mikel Arteta, atual treinador do clube londrino. Uma ideia com a qual David Luiz concordou.



«Sim. O Mikel está a fazer um trabalho fantástico. Ele trouxe uma filosofia para o clube em que todos têm de pensar no melhor para o Arsenal e o melhor para o clube é voltar a estar na ribalta. Toda a gente sabe que no Arsenal só se joga para ganhar», disse.



O ex-Benfica revelou ainda que pretende ser treinador. «Treinador? Sim», atirou, de pronto.



Jesus e David Luiz trabalharam juntos do Benfica época e meia.



Pode ver David Luiz a falar sobre Jesus a partir dos 15m: