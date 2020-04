Apesar de apenas o ter defrontado como adversário, o ex-FC Porto Maicon teceu rasgados elogios a Jorge Jesus. Porém, o defesa brasileiro equivocou-se ao dizer que o técnico do Flamengo é conhecido por «Messi das táticas» em Portugal.



«Conheço o Jesus por ter jogado contra ele tanto no Benfica como no Sporting. É um grandíssimo treinador, não é à toa que fez um grande trabalho no Brasil. Quando ele estava para vir [para o Brasil] perguntaram-me sobre ele porque em Portugal é conhecido como Messi das táticas. É um cara taticamente perfeito», disse o atual defesa do Al Nassr, de Rui Vitória, à Fox Sports.



O jogador de 31 anos frisou a importância do Mengão em segurar Jesus. «É um grande profissional, um grande treinador e acredito que, se o Flamengo o conseguir segurar, vai continuar numa grande sequência de títulos», sublinhou.

Maicon abordou ainda os primeiros meses de Jesualdo Ferreira (técnico que o levou para o FC Porto) ao serviço do Santos. Os dois, recorde-se, trabalharam juntos nos dragões (2009/10). «Todos os treinadores têm o seu método de trabalho. O Santos não começou da maneira que o Jesus. Muita gente pensou que o Jesualdo iria fazer o mesmo, mas o Flamengo não tem comparação com o Santos. A equipa do Flamengo é muito forte. Acredito que o Jesualdo vai dar a volta por cima, mas tem de conseguir resultados», referiu antes de desenvolver o raciocínio.



«Quando não tens resultados positivos, és confrontado e questionado. Ele começou bem a Libertadores ao contrário do que aconteceu no Paulista. Na Libertadores, que é difícil, começou com pé direito. Não fizeram grandes exibições, mas as coisas podem melhorar. Os brasileiros estão habituados ao imediato, o Europeu é ao longo do tempo. Vejam o Klopp.»



Ouça a intervenção de Maicon sobre JJ a partir dos 3:50m: