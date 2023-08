Depois de afastar o Al Ittihad nos quartos de final da Taça dos Clubes Campeões Árabes, Jorge Jesus lembrou que o Al Hilal ainda tem uma vaga de jogador estrangeiro por preencher e apontou ao reforço do ataque com uma contratação de peso.

«Os nossos adversários têm [Cristiano] Ronaldo [Al Nassr], Firmino [Al Ahli], Benzema [Al Ittihad]… Estamos em processo de contratação de um jogador deste nível para a equipa e acredito que o presidente vai consegui-lo», afirmou o técnico português.

Quanto ao encontro em que derrotou a equipa de Nuno Espírito Santo por 3-1, o timoneiro do Al Hilal destacou que do outro lado estava o campeão da Arábia Saudita.

«Fizemos um jogo dentro daquilo que tem sido esta competição, a melhorar a cada jogo. Contra uma boa equipa, o campeão saudita, com grandes jogadores. Mas fomos uma equipa muito bem organizada, muito forte no contra-ataque. Vencemos com todo o mérito e justiça», finalizou.

Refira-se que, neste mercado de verão, o Al Hilal já contratou Koulibaly, Rúben Neves, Sergej Milinkovi-Savic e Malcom.