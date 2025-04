O ex-Benfica Eduardo Salvio considera que Jorge Jesus tem tudo para dar certo na seleção brasileira. Após o empate a zero entre Vasco e Lanús, o avançado argentino foi questionado pela imprensa brasileira sobre o técnico português e deixou vários elogios.

«Jorge Jesus, para mim, é o número um, de longe. Ele ensinou-me muitas coisas. Tive muitos anos com ele no Benfica e ganhámos muitas coisas juntos. Não tenho dúvidas do que ele pode dar, e ainda por cima numa seleção como o Brasil, com tantos jogadores de topo», disse Salvio aos jornalistas.

«A seleção da Argentina está muito bem há algum tempo, espero que continue assim, mas, se o Jorge Jesus assumir a seleção brasileira, não tenho dúvidas de que vai voltar a ser uma seleção muito forte», acrescentou.

Jesus tornou-se no alvo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a demissão de Dorival Júnior, mas Carlo Ancelotti também é uma forte possibilidade, tendo em conta que o futuro do italiano no Real Madrid ainda não está definido.