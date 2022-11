À semelhança do que aconteceu na última jornada, o Fenerbahçe de Jorge Jesus ficou reduzido a 10 jogadores durante um largo período este sábado, mas, desta feita, perdeu (2-1), na receção ao Giresunspor, na 13.ª ronda do campeonato turco.

Tal como a meio da semana, Enner Valencia voltou a marcar, também de penálti, aos 19 minutos, para dar a liderança ao Fenerbahçe. Contudo, João Pedro viu o segundo cartão amarelo aos 40 minutos e deixou a equipa de Jesus com menos um homem em campo.

O Giresunspor chegou ao empate aos 71m, por Borja Sainz. Ora, o espanhol viria a bisar já aos 83m, após um erro de Serdar Aziz. O defesa-central não despachou a bola, cedeu à pressão de Sainz e deixou o extremo com caminho aberto para a baliza.

Apesar desta «escorregadela» - segunda derrota no campeonato e a primeira em casa - o Fenerbahçe segue líder, com 29 pontos. Atrás, seguem Basaksehir e Galatasaray, duas equipas que ainda se defrontam nesta ronda e que somam 24 pontos, os mesmos do Adana Demirspor, que já jogou.

Já o Giresunspor, é 12.º classificado, com 15.