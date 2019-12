Jorge Jesus está de malas feitas para embarcar para Portugal, onde vai passar algumas semanas de férias antes de voltar ao Flamengo, clube com o qual tem contrato até maio de 2020.

Momentos antes de viajar, o treinador português partilhou no Instagram uma imagem com a mala aberta e recheada de prémios.

«Arrumando as malas para entrar de férias, com tantos prémios conquistados e com tantas recordações atribuídas creio que irei pagar por excesso de bagagem», brincou.