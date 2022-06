Jorge Jesus esteve, esta quarta-feira, a conhecer o estádio e o museu do Fenerbahçe, além de ter conversado com o presidente Ali Koç e outros membros da direção do clube turco.



O técnico português chegou na noite passada a Istambul e tem acordo para assinar por um época com o vice-campeão da Turquia, conforme noticiou o nosso jornal em tempo oportuno. Apesar de o acordo já estar fechado, o Fenerbahçe ainda não oficializou a chegada do treinador de 67 anos, referindo apenas que existem negociações.



Veja as primeiras imagens de Jesus no Fenerbahçe na galeria associada ao artigo.