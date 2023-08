Jorge Jesus levou a melhor no duelo de portugueses diante de Nuno Espírito Santo e o Al Hilal venceu o Al Ittihad por 3-1, nos quartos de final da Taça dos Clubes Campeões Árabes, este sábado, no King Fahd Stadium, em Ta’if.

Rúben Neves e Jota foram titulares e foi mesmo dos pés do médio luso que nasceu o primeiro golo do jogo. Aos 14 minutos, o ex-Wolverhampton bateu um pontapé de canto e Sergej Milinkovic-Savic, que também é reforço para esta temporada, adiantou o Al Hilal, com um cabeceamento certeiro.

A equipa de Jesus aumentou a vantagem ainda antes do intervalo, no terceiro minuto de descontos, através de um penálti cobrado por Salem Al Dawsari.

No segundo tempo, o campeão saudita reduziu por Romarinho (56m), mas o Al Hilal voltou a marcar, por intermédio do brasileiro Malcom (70m), que fez o primeiro golo pela nova equipa logo no jogo de estreia.

Até ao final, ainda houve tempo para Karim Benzema desperdiçar um penálti, aos 78 minutos, ao enviar a bola ao poste.

Nas meias-finais da competição, o Al Hilal, de Jorge Jesus, vai defrontar o Al Shabab ou o Al Wahda.

Recorde-se que, também este sábado, o Al Sadd de Bruno Pinheiro foi eliminado da prova.

Veja os golos do encontros: