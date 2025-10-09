Numa conversa que atravessou a primeira passagem no Benfica ou a qualidade do campeonato saudita, Jorge Jesus avaliou também os primeiros tempos a orientar Cristiano Ronaldo no Al Nassr, da Arábia Saudita.

Em participação no Portugal Football Summit, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Jorge Jesus desvendou um pouco do trabalho com o internacional português... e deu estatísticas que provam a sua qualidade.

«Só o conhecemos ao trabalhar com ele. Ouvimos muito sobre o 'Cris', mas não temos conhecimento profundo. Ele tem 40 anos e é o meu segundo jogador mais rápido. É o terceiro jogador com mais 'piques' acima de 25 km/h. Reparem que é uma coisa fora do normal fisicamente. Como pessoa, é um homem muito inteligente. Sabe muito mais para além do futebol», descreveu o treinador.

Tendo noção já da sua longevidade, Jorge Jesus conta Ronaldo dá-lhe indicações da sua condição física e isso ajuda-o a evitar lesões.

«Ele conhece o corpo dele. Quando treinamos com mais alguma intensidade, chega a um ponto em que ele diz: 'Míster, estou no meu limite'. É um jogador que raramente se lesiona porque sabe também controlar a sua vida fora do futebol, que é só a família. Ele nem tem noção da sua dimensão no mundo. É a bandeira de Portugal. Onde ele está, seja Hong Kong, seja Arábia, seja Europa, estão centenas de pessoas só para acenar-lhe», conta Jesus.

O técnico garante que Ronaldo não lhe contou, mas suspeita que o avançado queira chegar aos mil golos. «Tem como objetivo, calculo, chegar lá. Se fizermos um somatório, ele tem de jogar este ano e mais outro», afiança.

O técnico é uma das vozes participantes do Portugal Football Summit, que decorre até sábado.