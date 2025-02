O Al Hilal goleou o Persepolis (4-1) em jogo da Liga dos Campeões Asiática, mas Jorge Jesus não estava totalmente satisfeito após a partida. O treinador português criticou os adeptos que assobiaram Ali Al-Bulaihi, que entrou aos 82 minutos para o lugar de Rúben Neves.

«Os jogadores e eu não ficámos felizes com os assobios e saímos do estádio chateados. Os adeptos devem apoiar toda a equipa, pois o grupo sentiu-se insultado como um todo, mesmo que os assobios tenham sido dirigidos a um jogador», começou por dizer o técnico luso em conferência de imprensa.

«Depois da vantagem de quatro golos no primeiro tempo, começámos a jogar num ritmo mais lento no segundo tempo, e nenhuma equipa joga 90 minutos num ritmo alto, exceto em jogos de PlayStation», acrescentou.

O técnico português negou ainda qualquer desentendimento com o defesa-central. «O Ali é um jogador como qualquer outro. Os jogadores que são titulares são os que são obrigados a fazer os exercícios de aquecimento [antes do jogo]. E peço desculpa por responder ao assunto de desentendimentos. Devemos focar-nos no positivo.»

«O Al-Bulaihi tem uma ótima história com o Al Hilal e eu preciso dele no grupo. Não estamos a procurar erros de nenhum jogador. Lembro que, desde que entrei na equipa, perdemos apenas três jogos e todos os jogadores são igualmente importantes para mim», concluiu.