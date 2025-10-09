Aos 71 anos, Jorge Jesus não faz tenções de parar. O treinador português embarcou recentemente numa nova aventura, ao treinar o Al Nassr, da Arábia Saudita, e ainda acalenta o desejo de regressar a Portugal.

Em conversa na Portugal Football Summit, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Jesus admitiu acompanhar o campeonato português, para o qual olha «positivamente».

«Sempre tivemos qualidade, seja em jogadores, treinadores ou dirigentes. Nós recrutávamos muitos jogadores na América do Sul. Tínhamos a capacidade de descobrir, tal como Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral... tenho muito orgulho em ser português. Nós, portugueses, vamos à frente. O português é um criador», atirou Jesus.

Mas as referências aos símbolos de Portugal não ficaram por aqui. Questionado se gostaria de bater o recorde de treinador com mais jogos no campeonato português, recordou... Amália Rodrigues.

«Os detentores são Fernando Vaz e Manuel de Oliveira, que foram meus treinadores. Já não estão cá, portanto tenho uma chance [risos]. Faltam-me entre a 20 a 30 jogos. Tenho de fazer uma época em Portugal ainda [risos]. A nossa profissão é muito volátil. Nunca sabemos. Estou como a Amália, que dizia que ia cantar até a voz lhe doesse. Eu vou treinar até que o corpo me doa», garante.

O técnico é uma das vozes participantes do Portugal Football Summit, que decorre até sábado. Falou também sobre Cristiano Ronaldo e a primeira passagem no Benfica.