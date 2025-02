Jorge Jesus estava muito insatisfeito após o empate desta sexta-feira entre Al Hilal e Al Riyadh (1-1). O treinador português reclamou de dois penáltis não assinalados a favor da sua equipa e até levou um tablet para a sala de imprensa para mostrar os lances aos jornalistas.

Além disso, Jesus criticou a exibição do árbitro Iván Barton, de El Salvador.

«Conseguimos criar várias oportunidades de golo e outras o árbitro não quis que fossem golo. Há duas grandes penalidades que não deixam dúvidas a ninguém. O penálti no Malcom é penálti em qualquer parte do mundo. Só não é penálti em El Salvador. O presidente da arbitragem da Arábia Saudita está a mandar árbitros para arbitrar o Al Hilal de El Salvador? Em El Salvador há futebol? Qual é a estratégia? Não têm capacidade para analisar e somos penalizados. Querem ver? Como é que este lance do Malcom não é penálti? Como é que um árbitro não marca penálti nesta bola do Malcom? Só em El Salvador é que não se marca. Em El Salvador não há futebol. Em El Salvador há futebol amador», começou por dizer.

«O campeonato da Arábia Saudita tem grandes jogadores e equipas, não dá para ter árbitros desta qualidade a arbitrar os jogos. Árbitros de El Salvador e Costa Rica, mas o que é isto? Chega de brincar com o Al Hilal», rematou.

Os dois lances de que Jesus falou aconteceram na reta final do encontro. Num deles, o Al Hilal entende que Malcom foi derrubado com um carrinho na área, enquanto o outro surgiu após um alegado toque com a mão na bola de Al Khaibari. O árbitro marcou penálti, mas, após consulta no VAR, reverteu a decisão.

Importa dizer que, com este empate, o Al Hilal atrasou-se na luta pelo título. A equipa de Jesus é segunda classificada, com 48 pontos, enquanto o líder Al Ittihad tem 49 e pode aumentar a diferença já este sábado, em casa do Al Wehda.