Jorge Jesus esteve na porta de saída do Fenerbahçe, após a derrota com o Besiktas, mas nesta quinta-feira garantiu a passagem às meias-finais da Taça da Turquia, com uma goleada ao Kayserispor (4-1), e deixou um apelo aos adeptos.

«Queria pedir aos adeptos para nos juntarmos. O Fenerbahçe é de todos. É um grande clube, mas temos de estar todos unidos. Não vamos arranjar divisões na equipa. Já basta a derrota que tivemos, que sentimos muito, como os adeptos. É preciso dar carinho aos jogadores, façam com que eles sintam confiança. Estamos nas meias-finais da Taça da Turquia, estamos a seis pontos do primeiro lugar da Liga. Está tudo em aberto, a dois meses do final da época. Vamos juntar-nos para que as coisas sejam mais fáceis», disse o treinador português.

«Faltam nove jogos de campeão. São 27 pontos em disputa, e temos seis pontos de atraso. Tudo está em aberto. Ainda acreditamos que temos chances. Como disse, estamos na meia-final da segunda competição interna, e peço aos adeptos que não escolham jogadores. A uns dão carinho e a outros não. Não escolham patinhos feios. Precisamos de estar unidos. Temos uma excelente equipa, um presidente que dá tudo à equipa. Vamos juntar-nos, que assim será mais fácil», reforçou Jesus, na zona de entrevistas rápidas.

Relativamente ao jogo, o treinador do Fenerbahçe entende que o resultado podia ter sido ainda mais dilatado: «Eu acho [que a equipa respondeu bem], e quem viu o jogo também acha. Penso que os adeptos saíram do estádio contentes com a exibição. Foram quatro golos, podiam ter sido cinco ou seis. Uma forte primeira parte e uma grande segunda parte. Os jogadores que entraram na equipa estiveram muito bem, como o Emre Mor, o Dursun e o Rossi. Todos aqueles que não jogaram no último jogo e que entraram fresquinhos, estiveram muito bem e aumentaram o rendimento.»