Jorge Jesus desejou «a maior sorte do mundo» a Ruben Amorim, com quem trabalhou durante sete anos e que, a partir desta segunda-feira, é o novo treinador do Manchester United.

«O que desejo é que tenha tanta sorte como teve no Sporting. Já tive oportunidade de expressar-lhe a minha ideia. Foi o jogador que trabalhou comigo mais anos, sete anos, e desejo-lhe a maior sorte do mundo», disse o treinador português do Al Hilal, aos jornalistas, à margem da gala Quinas de Ouro, em Lisboa.

Jesus assumiu ainda que tem «de tudo o que é português» e, quanto ao Clássico, isto porque assistiu no estádio à vitória do Benfica sobre o FC Porto (4-1), considerou que os encarnados têm «mais argumentos».