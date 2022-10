Após o jogo da Liga Europa com o Rennes, que terminou com um empate a três depois de o Fenerbahçe ter estado a perder por 3-0 ainda na primeira parte, Jorge Jesus aproveitou a conferência de imprensa para deixar um recado aos adeptos da equipa turca, mostrando-se indignado pelos assobios dirigidos ao guarda-redes Altay Bayindir,

«Os adeptos do Fenerbahçe hoje, e como sempre, têm ajudado a equipa a ser cada vez mais forte e mais confiante. Mas não façam divisões na equipa. Hoje assobiaram o Altay. E, como treinador, se estão a assobiar o Altay, estão a assobiar-me!», vincou, deixando um aviso logo de seguida.

«Se não me querem, eu vou-me embora! Não foi o Altay. Foi a mim que assobiaram! E comigo não têm hipótese! Amem o Fenerbahçe, ok. Mas não façam divisões, não quero que façam divisões na minha equipa», insistiu.

Mais à frente, depois de ter sido questionado a propósito do desgaste da equipa e da rotatividade inevitável de peças no onze, Jesus voltou à carga. «Volto a dizer: os fãs do Fenerbahçe também têm de saber que todos são importantes. Se tu amas o teu clube, não o divides. Se amas o teu clube, sofres e ficas feliz quando ganhas, mas pelo seu todo. Não há jogadores preferidos. Claro que os adeptos os têm, mas temos de respeitar. Tens filhos e gostas dos teus filhos todos igual, não gostas mais de um e menos de outros! E tem de ser a mesma coisa com os adeptos do Fenerbahçe.»

O treinador português, que lidera o Grupo B da Liga Europa e também a Liga turca, disse não querer adeptos de ocasião. «Só somos uma equipa quando todos estivermos juntos. A ganhar e a perder! Ter adeptos só a ganhar?! [n.d.r.: bate palmas com ironia] Para mim... zero! Quero ter adeptos iguais a ganhar e a não ganhar. Foi por isso que vim para a Turquia! Vim para um clube porque senti que tinha adeptos fãs do clube! Então, vamos ser fãs do clube e não dividir o clube, ok?»

A conferência de imprensa de Jorge Jesus na íntegra: