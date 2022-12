Jorge Jesus não acredita que nenhuma das novas estrelas do futebol mundial venha a atingir o nível que tiveram Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi.

«Há outros jogadores que podiam chegar ao top, mas nunca vão chegar porque têm outros prazeres à frente do prazer de jogar futebol. Estes dois jogadores puseram sempre o futebol à frente dos seus prazeres individuais», comentou o treinador português em conferência de imprensa após um jogo particular entre o Fenerbahçe e o Rayo Vallecano.

«É verdade que o Ronaldo já não é igual e que o Messi já não é igual, mas os que estão aí próximos para serem também o top do Mundo ainda estão muito longe de qualquer um destes dois. (...) O Ronaldo tem 37 anos. Financeiramente, não precisa do futebol para nada, porque o futebol já lhe deu tudo. Mas ele joga com nos primeiros anos dele: com grande paixão e vontade de triunfar», acrescentou, colocando o avançado português e Messi ao nível de outras duas grandes lendas do futebol mundial.

«Maradona e Pelé tinha amor ao futebol e por isso é que eles eram os melhores. Como têm o Ronaldo e o próprio Messi, para quem o futebol é paixão e prazer», concluiu.