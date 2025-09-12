Jorge Jesus teceu rasgados elogios ao trabalho dos dirigentes portugueses José Semedo e Simão Coutinho pelo reforços que contrataram este verão para o Al Nassr. O treinador luso, porém, também destacou o papel que teve em algumas contratações, como a de João Félix.

«As contratações do Coman e do João foram um grande trabalho do Semedo e do Simão. Trouxemos dois jogadores de top mundial que custaram metade daquilo que o Al Nassr pagou por alguns jogadores, como o John Durán. Também demonstra a qualidade que temos. E depois, como é óbvio, seja no Al Nassr ou na China, onde eu estou, normalmente os jogadores passam por mim», disse Jesus, em conferência de imprensa.

João Félix, recorde-se, custou 30 milhões de euros fixos aos sauditas, enquanto Coman obrigou a um gasto de 25 milhões. Na temporada anterior, o Al Nassr pagou 77 milhões de euros, ou seja, ainda bem acima dos montantes gastos nos dois principais reforços deste verão.

Já sobre a saída de Otávio para o Al-Qadisiyah, Jesus justificou com a vontade em contratar um extremo-direito, daí a chegada de Coman.