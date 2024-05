Jorge Jesus sagrou-se, este sábado, campeão saudita e, além de destacar a «ótima temporada» do Al Hilal, lembrou que durante a primeira passagem pelo clube foi despedido quando a equipa estava na primeira posição.

«Este é o primeiro campeonato que ganho na Arábia Saudita. Vim para isso», começou por dizer o técnico português em conferência de imprensa.

«Com o tempo, qualquer um muda. Talvez o tempo tenha mudado algumas das minhas características, mas a ironia é que, quando saí na primeira vez, o Al Hilal estava no topo da classificação e agora conquistei o campeonato com eles», recordou.

Jesus, de 69 anos, apontou ainda ao futuro no Al Hilal e levantou o véu sobre a eventual renovação de contrato. «Até agora nada foi decidido. O meu advogado virá na próxima semana para discutir o assunto.»

«O meu projeto no Al Hilal ainda não acabou. Tenho muitos objetivos se continuar como treinador da equipa, inclusive disputar o título da Liga dos Campeões da Ásia e também fazer uma participação de qualidade no Mundial de Clubes do próximo ano», revelou.

Ainda antes, refira-se, o presidente do Al Hilal, Fahd bin Nafel, confirmou que o clube já «entrou em negociações com Jesus» para prolongar o contrato.