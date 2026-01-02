Após a derrota do Al Nassr em casa do Al Ahli (3-2), Jorge Jesus assumiu que a sobrecarga de jogos dificultou a tarefa da sua equipa, que foi surpreendida pelo adversário.

«Jogámos contra uma equipa defensivamente respeitável e não estivemos à altura. O adversário surpreendeu-nos com contra-ataques e conseguiu marcar dois golos, mas reagimos no final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Al Ahly marcou numa jogada de bola parada, o que nos dificultou», começou por dizer o técnico luso, em conferência de imprensa.

«Conseguimos marcar dois golos, mas sofremos um golo de bola parada, e isso não tem nada a ver com nossa organização defensiva», acrescentou.

Questionado sobre o mercado de transferências, o treinador português admitiu que vão existir mudanças no plantel do Al Nassr. «Temos uma ideia para a janela de transferências de inverno para criar um maior equilíbrio e haverá algumas mudanças.»

«Agora precisamos de preparar os nossos jogadores para as próximas partidas. Temos muita pressão nos jogos e agora há quatro equipas que estão a competir connosco pelo título, o que torna tudo mais difícil», concluiu.

O Al Nassr lidera a Liga saudita à condição, com 31 pontos, mais dois do que o Al Hilal e mais três do que o Al Taawon, segundo e terceiro, que têm ainda um jogo por disputar. O Al Ahli é quarto classificado, com 25 pontos.