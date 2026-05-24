À chegada à Portugal, na sequência do encerramento da época no Al Nassr, Jorge Jesus foi questionado pelos jornalistas sobre alguns assuntos que marcam a atualidade desportiva. Além do Benfica, o técnico foi questionado sobre a possibilidade de treinar a Seleção e respondeu com humor.

«Quem diz não à Seleção? É uma das melhores do mundo. Não posso dizer que não a outra [risos]. O Mundial está aí, o selecionador precisa de tranquilidade, não me quero meter nessas barafundas», disse Jesus, sorridente.

No passado, o técnico admitiu já ter negado a possibilidade de treinar a seleção do Brasil, tendo vindo a arrepender-se posteriormente. Falou ainda a possibilidade de treinar Cristiano Ronaldo na Seleção.

«O Mundial é o último ano dele na Seleção. É um atleta super dotado. É um grande jogador tecnicamente. Tem 41 anos e joga ao nível que joga. Não porque está na Arábia Saudita, porque a Liga tem grandes jogadores», afirmou.

Jesus é agora um treinador sem clube após conquistar o campeonato saudita pelo Al Nassr, juntamente com Cristiano Ronaldo e João Félix. Disse que voltar ao Benfica «estava fora de questão» pela vertente salarial e deu a entender que pode continuar carreira no Fenerbahçe.