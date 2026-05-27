Jorge Jesus recorreu às redes sociais para deixar uma nova mensagem de elogio a Marco Silva, depois das declarações prestadas à chegada a Portugal, após o final da temporada ao serviço do Al Nassr.

«O Marco é um treinador com um talento enorme. Treinou o Sporting, que é um dos melhores clubes do mundo! Por ele tenho muito respeito e consideração», escreveu o técnico no Instagram.

A publicação surge poucos dias depois de o treinador português ter comentado o nome de Marco Silva, apontado pela imprensa como possível sucessor de José Mourinho no Benfica, e ter deixado uma declaração que gerou surpresa, após ter dito que o técnico do Fulham nunca tinha treinado um grande em Portugal.

Ora, Marco Silva orientou o Sporting em 2014/15, precisamente antes da chegada do próprio Jorge Jesus a Alvalade. A nova publicação do antigo treinador de Benfica e Sporting acaba, por isso, por soar a um esclarecimento depois de alguma confusão criada pelas primeiras declarações.