O treinador português Jorge Jesus deixou uma garantia quanto ao seu futuro, dizendo que, se o presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, sair das suas funções, não continua no comando técnico do emblema da Turquia.

«Estou aqui de corpo e alma, focado nos interesses do Fenerbahçe. Tenho um ano de contrato, um carinho especial por este presidente. Foi ele que me convenceu a vir para a Turquia. E se por qualquer motivo ele sair, eu não serei mais treinador do Fenerbahçe, isso não tenho dúvida nenhuma. É isso», afirmou Jesus, na conferência de imprensa após a vitória de sábado, contra o Ankaraguçu.

Na sequência dos contactos do Flamengo e de incertezas sobre o que será o seu futuro no Fenerbahçe, Jesus voltou a falar do seu futuro, nomeadamente no que respeita a 2023/24. No entanto, e por outro lado, não garantiu que continua caso Ali Koç seja o presidente do Fenerbahçe.

«O que estou a dizer é que, se ele não ficar – e as pressões que estão também a acontecer em relação a ele – nem tenho dúvida alguma que possa continuar aqui», concluiu Jesus, que já tinha falado sobre o mesmo assunto, dizendo que o presidente lhe deu tempo para «refletir».

Entretanto, a hipótese Flamengo para Jesus, que assim poderia regressar ao Brasil, foi descartada, uma vez que Jorge Sampaoli foi apresentado como o sucessor do português Vítor Pereira.