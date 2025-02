O Al Ittihad empatou esta quarta-feira na visita ao Al Khaleej e viu diminuir a vantagem na liderança da liga saudita de futebol, à 22.ª jornada, face ao Al Hilal treinado pelo português Jorge Jesus.

Fábio Martins foi titular no Al Khaleej e Danilo Pereira no Al Ittihad, num jogo em que a equipa visitante chegou à vantagem com um golo de Abdul Al-Oboud, aos 78 minutos. Porém, o Al Khaleej conseguiu o empate já bem perto do fim do jogo, em tempo de compensação, aos 90+6m, por Kostas Fortounis.

Com este resultado, o Al Ittihad passa a somar 56 pontos, mais cinco do que o Al Hilal, 2.º classificado com 51 pontos, depois do regresso às vitórias com goleada, na terça-feira. Seguem-se o Al Nassr e o Al Qadisiyah, ambos com 47 pontos, nos 3.º e 4.º lugares.

Também esta quarta-feira, o Al Fayha, treinado por Pedro Emanuel, empatou sem golos na visita ao Al Riyadh, que teve o português Tozé a titular.

No outro jogo do dia, o Al Ettifaq recebeu e venceu o Al Taawoun, por 1-0.