Jorge Jesus está de regresso ao Brasil, mas desta vez como «turista» e não com a função de treinador de futebol. O técnico chegou esta quarta-feira ao Rio de Janeiro, onde vai assistir, no próximo fim de semana, ao Desfile das Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval 2022.

Acompanhado pela esposa, Jesus assumiu ter reunido recentemente com Ali Koç, presidente do Fenerbahce, mas negou ter acordo com os turcos.

«Não falo sobre clubes. É verdade, em Portugal [reunião com o presidente com Fenerbahçe], mas não falo de clubes», afirmou.

O técnico português assumiu ainda que tem várias propostas em mão, mas negou que alguma fosse do Brasil. «Vamos Ver. Vou estudar várias propostas. Tenho tempo para pensar nisso, quando sair do Brasil vou pensar melhor.»

Depois da passagem gloriosa no Flamengo, entre 2019 e 2020, Jesus garantiu que continua a acompanhar o clube.

«Tenho visto [os jogos], mas não só os do Flamengo como todo o futebol brasileiro», atirou.

Recorde-se que o treinador de 67 anos deixou o Benfica a 28 de dezembro último, mas os encarnados continuam a cumprir as «obrigações contratuais», que prevalecem até ao final da presente temporada. Nélson Veríssimo assumiu, por essa altura, as funções de treinador da equipa principal e, já esta quarta-feira, o clube da Luz confirmou estar em negociações com Roger Schmidt.

As declarações de Jesus na chegada ao Brasil: