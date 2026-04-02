Jorge Jesus resfriou os rumores que o ligavam ao comando técnico da seleção da Arábia Saudita. Vários relatos da imprensa internacional, primeiro em França e depois no Golfo Pérsico, deram conta da possibilidade do selecionador da Arábia Saudita rescindir antes do Mundial 2026.

Na conferência de imprensa anterior ao Al Nassr-Al Najma, da Liga saudita, nesta quinta-feira, Jorge Jesus foi questionado sobre o assunto.

«No futebol não há 'e se'. A verdade tem de ser algo palpável. Sou treinador do Al Nassr e o meu foco é alcançar os objetivos do clube. É verdade que tive uma oferta da federação saudita há dois anos, mas fui para o Al Hilal. Vocês sabem disso, mas é passado», afirmou o português.

«Há muitos anos que o Al Nassr não ganha nem sequer discute o campeonato saudita. Ficam sempre a 15, 16 pontos... este ano temos condições para ganhar a Liga», atirou Jesus, pedindo o apoio dos adeptos.

O Al Nassr é atualmente líder do campeonato saudita, com 67 pontos, mais três do que o seu antigo clube - o Al Hilal. Por outro lado, a seleção da Arábia Saudita está integrada no Grupo H do Mundial, juntamente com Espanha, Uruguai e Cabo Verde.