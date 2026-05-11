O Al Nassr pode confirmar o título de campeão saudita no dérbi desta terça-feira com o Al Hilal e Jorge Jesus projetou um «jogo tático», mas recusou falar em «medo».

«Não há que ter medo de nada. Se fores campeão, és campeão. Se não fores, não és, mas também ninguém te pode tirar o mérito de teres feito uma grande época», disse o treinador português, em conferência de imprensa.

«Eu sinto-me positivo, é algo a que me habituei ao longo da minha carreira de treinador, tive muitas experiências no futebol e as minhas emoções são sempre positivas antes dos grandes jogos. O mesmo vale para os jogadores, eles têm muita experiência e jogaram muitos jogos cruciais nas suas carreiras. Eles conseguem controlar as suas emoções e lidar bem com a pressão», acrescentou.

Jesus recordou ainda os tempos em que treinou o Al Hilal para mostrar que conhece o adversário como ninguém.

«Eu sou a pessoa que melhor conhece o Al Hilal, fui eu quem construiu esta equipa. Estamos bem preparados e conhecemos os seus pontos fortes e fracos, mas ainda há coisas que acontecem dentro do estádio que nem eu nem o técnico do Al Hilal podemos controlar, como as ações dos jogadores durante o jogo», frisou.

«Não temo nada antes deste jogo, o que mais me preocupa é o nível e o desempenho dos nossos jogadores em campo. Respeitamos o Al Hilal e todas as equipas, mas a responsabilidade ficou maior para nós porque temos uma chance real de vencer a liga, e essa é a diferença em relação às temporadas anteriores, quando a equipa já estava fora da luta nesta altura da temporada.»

«Renovação? Tenho muitos convites...»

Com contrato até ao final da temporada, Jorge Jesus não garantiu se vai ficar no Al Nassr na próxima época e deixou o futuro em aberto.

«Só assino por um ano, nunca assino por mais do que um ano, tirando a exceção que foi o Benfica. Felizmente, tenho muitos convites todos os anos e este ano também. Quando acabar a época vou decidir o que é o melhor. E o Al Nassr também pode não me querer. No final da época vou decidir o que for melhor para mim», garantiu.

O Al Nassr lidera a Liga saudita com 82 pontos, mais cinco do que o segundo classificado, o Al Hilal. A equipa de Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix tem mais dois jogos pela frente, enquanto a formação onde alinha Rúben Neves ainda terá de disputar três jogos. No entanto, uma vitória do Al Nassr em casa, esta terça-feira (19h00), confirmaria o título.