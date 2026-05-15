Jorge Jesus motivou, em conferência de imprensa, a comitiva do Al Nassr antes da final da Champions 2 asiática, nesta sexta-feira. O treinador falou da importância que vencer o Gamba Osaka teria para a história do clube.

«Trabalhámos 11 meses e agora estamos prontos para agarrar a oportunidade para ganhar dois títulos, amanhã na quinta-feira [Campeonato]. Nem eu, nem nenhuma equipa saudita tinha ganho este troféu. Portanto, é muito importante para o futebol saudita, mas também individualmente para o treinador e para os jogadores. E agora temos que aproveitar esta oportunidade que o Al Nassr está a ter», afirmou Jorge Jesus.

«É o jogo da decisão, é uma oportunidade e não sabemos se vai acontecer mais alguma vez. E estamos confiantes e o mais importante neste momento é recuperar a equipa do último jogo para amanhã ela para poder estar em condições físicas para poder competir com esta equipa japonesa», analisou.

Em seguida, o técnico português quis puxar pelo guarda-redes Bento, defendendo-o após o erro crasso do brasileiro contra o Al Hilal, durante a semana. Erro que impediu os festejos do título.

«O Bento fez uma defesa frente a Benzema nos primeiros minutos do dérbi e fez um excelente jogo. Nenhum guarda-redes no mundo é infalível, e o mesmo se aplica aos avançados e aos defesas, todos estão sujeitos a cometer erros. Não me detenho nos aspetos negativos dos meus jogadores, prefiro concentrar-me nos aspetos positivos e alargar a minha perspetiva», rematou.

O português João Félix foi o jogador designado pelo Al Nassr na conferência de imprensa, pedindo o apoio dos adeptos.

«A minha mensagem para os fãs é que nos venham a apoiar, como sempre, como têm feito desde o início da época. Estes últimos jogos têm sido muito importantes para nós. Vamos dar energia, apoio, sempre temos esse carinho dos adeptos e até mesmo para intimidar as equipas adversárias. Este jogo não pode fugir à exceção. Queremos estádio cheio, queremos os adeptos connosco, apoiar do primeiro ao último minuto», disse.

Al Nassr e Gamba Osaka defrontam-se pelas 18h45 deste sábado, em Riade, na capital da Arábia Saudita.