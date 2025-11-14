Jorge Jesus regressou esta quinta-feira à Arábia Saudita para retomar os trabalhos no Al Nassr. Já no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, o treinador português falou ao canal NOW. O ex-técnico do Benfica comentou as eleições encarnadas, a polémica vivida na Liga e a «dupla muito forte» de Cristiano Ronaldo e João Félix.

No que toca ao Al Nassr, este é o segundo clube que Jorge Jesus orienta na Arábia Saudita. Antes tinha treinado o Al Hilal, clube pelo qual sagrou-se campeão. O técnico luso comentou as mudanças do Al Nassr, que se tornou um pouco mais «português».

«[O Al Nassr] Mudou a estrutura e a organização do futebol. A maior parte das pessoas são portuguesas. Desde o futebol, à fisioterapia. Não sou eu que estou a contratar. É o Al Nassr. A mim compete-me escolher uma equipa que compita pelo título. Juntámos dois ou três jogadores estrangeiros. Correu bem, o João Félix está muito bem, a fazer muitos golos. O João Félix e o Cristiano Ronaldo estão a fazer uma dupla muito forte», começou por referir.

João Félix tem reencontrado o faro de golo na Arábia Saudita. Com oito jogos na Liga, o português soma dez golos, sendo o melhor marcador do campeonato. Aliado a isso, o Al Nassr é também líder isolado da Liga apenas com vitórias. Jorge Jesus recordou a contratação do antigo jogador do Chelsea.

«O João Félix tem muito talento, ninguém tem dúvida disso. No princípio da época, houve dois treinadores que acreditaram nele. O Lage, que o queria no Benfica, e era eu que o queria levar para o Al-Nassr, e conseguimos. No inicio eu fui falando com ele, porque ele estava um pouco fora dela nos clubes por onde passou. No Al Nassr, mesmo não estando a jogar a 100 por cento, acredito que ele a qualquer momento vai fazer golo. Isso também faz com que ele esteja a fazer mais golos e mais confiante», afirmou.

O treinador de 71 anos teve ainda tempo para comentar a atualidade do futebol português. No que toca ao Benfica, clube pelo qual teve duas passagens, Jorge Jesus aprovou a reeleição de Rui Costa .

«Foi o que os sócios do Benfica escolheram. Havia seis candidatos, um deles, o Vieira, com quem trabalhei oito anos, que fez o que fez do Benfica. Os sócios optaram pelo Rui Costa, que foi durante anos um discípulo dele, e escolheram bem», sublinhou.

Jorge Jesus analisou ainda a polémica à volta da última vitória do Sporting para a Liga. O treinador admitiu que os portugueses têm, por natureza, uma desconfiança à arbitragem, mas referiu que não se pode «agarrar a qualquer coisa para justificar resultados»

«Nós, treinadores portugueses, estamos sempre desconfiados da arbitragem. Um penálti ou um fora de jogo que deu ou não golo? Ok. Mas um canto? Por que é canto ou não é canto? Isso não. No canto tens tempo de emendar, a tua equipa está posicionada. Se não qualquer dia vamos discutir lançamentos laterais, porque agarrou a camisolinha. Não dá. Nos momentos decisivos como um penálti ou um fora de jogo que pode dar golo, aí sim, mas não nos vamos agarrar a qualquer coisa para justificar resultados», concluiu.