Jorge Jesus, treinador do Al Hilal, em declarações no final da vitória por 3-1 sobre o Al Ittihad, lançado já a vista também para o Mundial de Clubes:

«Foi uma primeira parte diabólica da equipa do Al Hilal, com uma velocidade muito alta para poder ser acompanhada pelos jogadores do Al Ittihad. Fizemos três golos, mas com muita qualidade, a jogar debaixo de uma temperatura de 34 graus às nove horas da noite.

Parabéns aos jogadores, fizeram o resultado na primeira parte e na segunda geriram. Ganhámos a uma boa equipa. Acho que esta equipa do Al Ittihad está mais forte do que no ano passado. Parabéns aos adeptos, que deram um espetáculo muito bonito. Acho que está na hora de termos o nosso estádio, porque qualquer equipa é mais forte na sua casa.

Porque jogou Renan Lodi? Eu sabia que o Al Ittihad tem um jogador como Diaby, muito rápido e muito perigoso, e por isso precisava do Lodi. Não entrou uma jogada pelo lado dele. Depois de ele sair sim, entraram logo três bolas por esse lado, uma das quais deu golo. O Lodi é está muito bem, é um grande jogador, ofensivamente pode não ser um criador como o João Cancelo, mas defensivamente é muito forte e não tem rival.

Al Hilal continua sem derrotas na Liga Saudita? Não é só na Liga Saudita, o Al Hilal o ano passado ganhou três competições sem derrota nenhuma. Nós perdemos alguns jogos na pré-época, mas isso não conta para nada. Nós estamos há um ano e não sei quantos meses sem perder um jogo no futebol saudita. Tivemos a derrota com o Al Ain para a Champions Asiática, foi a única derrota.

É uma grande responsabilidade, porque é quase impossível que esta equipa tenha o andamento que tem tido, mas o Al Hilal é uma equipa com um grande coração, uma equipa com alma, uma equipa taticamente muito disciplinada e individualmente também é muito forte. E não somos só nós, há grandes equipas no campeonato saudita.

Esta equipa do Al Ittihad é uma grande equipa, na minha opinião, tal como o Al Nassr, o Al Ahli e o Ettifaq. Todas essas equipas são boas ao nível do Al Hilal, mas nós até agora temos sido melhores. Já ganhámos a Supertaça da Arábia Saudita, temos mais dois troféus para poder conquistar e outro dos nossos grandes, que é o Mundial de Clubes. Queremos estar lá e mostrar qual é a qualidade do futebol saudita. E queremos também estar na final, como é óbvio, da Champions da Ásia.