Made In
Há 1h e 19min
«Levaste com um pau?»: a reação hilariante de Jesus ao amarelo de alvo do Benfica
Português considerou que Álvaro Medrán fez fita num lance com Wesley e visou o espanhol
Wesley foi titular no empate do Al Nassr com o Al Ettifaq (2-2) e, aos dois minutos de jogo, já estava amarelado.
O extremo brasileiro, alvo do Benfica para o mercado de janeiro, atingiu Álvaro Medrán no rosto e viu cartão amarelo. O lance aconteceu muito perto do banco onde estava Jorge Jesus e o treinador português teve uma reação insólita.
Depois de exigir que Medrán se levantasse de imediato, por considerar que o espanhol estava a fazer fita, Jesus virou-se para o adversário e gesticulou bem ao seu jeito, fazendo lembrar quando disse a célebre expressão «levaste com um pau».
