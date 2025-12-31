Wesley foi titular no empate do Al Nassr com o Al Ettifaq (2-2) e, aos dois minutos de jogo, já estava amarelado.

O extremo brasileiro, alvo do Benfica para o mercado de janeiro, atingiu Álvaro Medrán no rosto e viu cartão amarelo. O lance aconteceu muito perto do banco onde estava Jorge Jesus e o treinador português teve uma reação insólita.

Depois de exigir que Medrán se levantasse de imediato, por considerar que o espanhol estava a fazer fita, Jesus virou-se para o adversário e gesticulou bem ao seu jeito, fazendo lembrar quando disse a célebre expressão «levaste com um pau».