Jorge Jesus e o plantel do Flamengo vão regressar à competição quase um mês depois da final do Mundial de Clubes.



O Mengão já disputou quatro jornadas do campeonato carioca com jogadores da formação e com o técnico Maurício Souza ao leme. Contudo, esta noite, no terreno do Resende (23h00), o campeão brasileiro e sul-americano vai atuar com os futebolistas da equipa principal e terá o técnico português no banco de suplentes.



O Flamengo, recorde-se, está no terceiro lugar do grupo A com sete pontos, a três da liderança.



A primeira convocatória de Jesus em 2020:



Os relacionados para a partida contra o Resende. #CRF pic.twitter.com/NPf2jJEg54 — Flamengo (@Flamengo) February 3, 2020