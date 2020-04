Jorge Jesus sucedeu a Abel Braga no comando técnico do Flamengo a meio do ano passado, bem a tempo de conduzir os cariocas à conquista do Brasileirão e da Libertadores.



O técnico brasileiro, que já conhecia o português das passagens por Belenenses, Famalicão, Rio Ave e V. Setúbal, desfez-se em elogios.



«Aqui não se discute nem se pode discutir a qualidade do Jorge Jesus. Sempre fez um bom trabalho, especialmente no Benfica e depois no Sporting. Há unanimidade total quanto ao seu trabalho. Antes de ele chegar, o Flamengo não jogava esse futebol tão brilhante, vistoso e extremamente ofensivo. Isso é mérito dele», referiu, em entrevista ao canal 11.



Depois de Jesus, Jesualdo Ferreira aceitou o convite do Santos e rumou ao Brasil. Abel Braga confessou «estar feliz» pelo trabalho que o amigo está a fazer na Vila Belmiro.



«Por acaso não falei com ele pessoalmente porque ainda não tive oportunidade. É uma das pessoas mais queridas que conheci no futebol em Portugal, o Jesualdo [Ferreira]. E estou extremamente feliz pela campanha que está a fazer no Santos. A maneira como ele me recebeu, a mim e a todos os brasileiros... Ele é uma pessoa diferente, sensacional. O conhecimento do treinador português não veio por acaso. Veio pelo conhecimento, pela maneira de jogar diferente e pela modernidade, mesmo não estando num país que não é um grande cenário como na Europa», disse ao Canal 11.



Por último, o experiente treinador de 67 anos deixou uma palavra a Vítor Oliveira. «Clubes muito bem estruturados, treinadores cobiçados e espalhados em todo o mundo. Isso é prova de capacidade, atualização e dedicação que esses jovens tiveram. Sou muito amigo do Vítor Oliveira, ele foi presidente da Associação de Treinadores portugueses e tive muito acesso aos cursos, à forma como eram feitos. Em conversa com ex-jogadores que estavam a fazer o curso, levou-me a ter convicção plena de que, além da capacidade e da inteligência, ele estão a ser muito bem preparados», concluiu.