Oficializada a renovação de Jesus, Everton Ribeiro revelou que o plantel do Flamengo lhe ofereceu uma camisola com o número 2021.



«Quando soubemos que ele já tinha renovado, demos-lhe uma camisola com o número 2021. Ele perguntou: 'o que é isso? Ah, agora sim, assinei'. Cobrávamos diariamente, queríamos que ele ficasse. Todos se sentem bem com o trabalho do mister», referiu o capitão do Mengão, citado pelo Globo Esporte.



O extremo brasileiro abordou ainda a redução dos salários nos campeões da América do Sul, admitindo que a questão foi facilmente resolvida.



«Estivemos sempre à disposição nas reuniões. Estávamos dispostos a cortar os salários. Quando vimos que o clube precisava, fomos muito coesos. Passámos as decisões com a direção para o grupo de jogadores e todos concordaram. Procurámos aceitar o mais rápido possível para ajudar o Flamengo», disse.