À chegada ao Rio de Janeiro após a participação do Flamengo no Mundial de Clubes, o vice-presidente do clube carioca confirmou a chegada iminente de dois reforços para 2020.

«Estão muito bem encaminhados Pedro Rocha, que tem contrato com o Cruzeiro, e Gustavo Henrique, que tem contrato com o Santos. São dois jogadores que já entendíamos há algum tempo que poderiam fortalecer o elenco do Flamengo. Acho que não vai haver problema nenhum, acho que esses dois jogadores já estão dentro do Flamengo», disse Marcos Braz.

Pedro Rocha é extremo, tem 25 anos e alinhou no clube de Belo Horizonte esta época por empréstimo do russos do Spartak Moscovo, enquanto Gustavo Henrique, de 26 anos, alinha como defesa-central e fez toda a carreira no Santos, equipa que estará, ao que tudo indica, prestes a anunciar a chegada do treinador português Jesualdo Fereira.

Recorde-se que Gustavo Henrique chegou a ser dado recentemente como praticamente certo no FC Porto pelo presidente do Santos, que revelou ainda o interesse do Sporting no jogador. «Sabíamos que estavam a decorrer negociações entre o Gustavo e o Sporting, mas no entanto ele escolheu jogar no FC Porto. Eles estão a conversar e ainda não sei se o acordo está fechado ou não. Vou tentar perceber isso quando voltar a falar com o Gustavo. O que o fez mudar de ideias? Só ele pode responder», revelou José Carlos Peres ao jornal A Bola.

Marcos Braz falou ainda sobre Jorge Jesus, mantendo a linha de comunicação dos últimos tempo. «Tem contrato até meio do ano. Temos vindo a conversar com ele. A situação é um pouquinho diferente da do Gabriel, mas a relação é excelente. O Flamengo está satisfeito com o trabalho de Jesus e acho que Jesus também está satisfeito em relação às condições que o clube lhe dá. Os resultados foram importantes para que queiramos continuar com ele em 2020.»