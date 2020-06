Perante os rumores acerca de um eventual regresso de Jorge Jesus ao Benfica, que levaram um dirigente a comentar o assunto, este sábado foi a vez do vice-presidente do Flamengo deixar uma mensagem nas redes sociais.



«Segue o jogo. Tudo normal. Bom fim-de-semana», escreveu Marcos Braz nas redes sociais.



O técnico português, de 65 anos, renovou com o Mengão até 2021 no início do mês de junho depois de ter conquistado cinco títulos na época de estreia na América do Sul.