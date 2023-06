Quase três anos depois de ter deixado o Flamengo, Jorge Jesus ainda tem créditos junto dos adeptos do clube brasileiro. Este domingo, durante o encontro diante do Galatasaray, que terminou com derrota do Fenerbahçe por 3-0, o técnico português foi interpelado por adeptos brasileiros e não segurou o sorriso.

Jesus preparava-se para fazer uma substituição, virou-se para o banco e ouviu pedidos para que regressasse ao Flamengo. O treinador luso olhou para a bancada e esboçou um sorriso de orelha a orelha.

Ora veja: