Jorge Jesus igual a si próprio!

O Fenerbahçe goleou o Istanbulspor no domingo (5-2), mas houve uma reação do treinador português que não passou despercebida.

Quando um jogador da equipa da casa caiu no relvado com aparentes queixas físicas, e já para lá da linha lateral, Jesus aproximou-se, tocou-lhe com o pé esquerdo e, com um gesto bem percetível, mandou-o levantar. O técnico português, de resto, gesticulou bastante, até que a equipa médica do Istanbulspor se aproximou para dar assistência.

Ora veja: