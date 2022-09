O Fenerbahçe recebeu e bateu, este sábado, o Kayserispor, por 2-0, numa partida da quinta jornada da Liga turca.



Com Miguel Crespo de início, a equipa orientada por Jorge Jesus desbloqueou o marcador pelo internacional italiano João Pedro, aos 37 minutos, No arranque do segundo tempo, o conjunto de Istambul fez o golo da tranquilidade por Joshua King.



Refira-se que Miguel Cardoso foi titular no Kayserispor enquanto Carlos Mané entrou nos instantes finais.

O Fenerbahçe segue no segundo lugar da tabela, a um ponto do líder, Konyaspor, mas com os mesmos 10 pontos que Basaksehir, Besiktas e Gaziantep – todos om um jogo por realizar – e Trabzonspor, que já tem cinco desafios realizados.



Veja os dois golos do Fenerbahçe: