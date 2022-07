O Fenerbahçe de Jorge Jesus continua sem perder na pré-temporada. Este sábado, no reencontro Lazar Markovic, com quem trabalhou no Sporting e no Benfica e Fejsa, que orientou no Benfica, o emblema turco derrotou o Partizan por 1-0.



O único golo da partida foi anotado pelo avançado equatoriano Enner Valencia, logo aos dois minutos.



Este foi o primeiro jogo de preparação da equipa de Jesus no estágio que está a decorrer em Graz. Na Áustria, o Fenerbahçe tem ainda mais um compromisso agendado com o Mol Fehervar.



O primeiro jogo oficial de Jesus no novo clube está agendado dia 20 de julho.



Veja os melhores momentos do encontro: