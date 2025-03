Jorge Jesus é a alternativa a Carlo Ancelotti para assumir o cargo de selecionador brasileiro, o que permitiria o reencontro entre o português e Neymar.

Em fevereiro passado, Jesus assumiu que o avançado do Santos saiu «triste» com o técnico após a passagem pelo Al Hilal, mas o português, agora, pediu ao jornalista Venê Casagrande que esclarecesse ao vivo, durante um programa televisivo, que não tem qualquer problema com Neymar.

«O Jorge Jesus viu um excerto nosso a falar sobre a relação com o Neymar e pediu-me que mencionasse no programa que não tem nenhum problema com o Neymar, não tem nada contra o jogador», revelou o jornalista, na SBT Rio.

Ora veja: