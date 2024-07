O Al Hilal regressou às vitórias na pré-época esta segunda-feira, por 1-0, diante dos italianos do Como, orientados por Cesc Fàbregas.

O golo da equipa orientada por Jorge Jesus foi apontado aos 63 minutos, por Aleksandar Mitrovic, na sequência de uma excelente combinação com o compatriota sérvio Sergej Milinkovic-Savic.

Rúben Neves, que teve autorização para chegar mais tarde devido à participação no Euro 2024, fez o primeiro jogo na pré-temporada. O médio internacional português começou no banco de suplentes, mas foi utilizado no segundo tempo.

Veja o resumo da partida: