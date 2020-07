Após a conquista do Carioca, pelo segundo ano seguido, Jorge Jesus e Gabriel Barbosa deram um abraço sentido ainda no relvado.



Durante o abraço, o avançado falou ao ouvido do técnico e deu-lhe um beijo.O gesto fez aumentar os rumores acerca da saída do português do Mengão.



Jesus, que conquistou o sexto título pelo clube brasileiro, não foi questionado sobre o futuro. No entanto, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, garantiu que o treinador vai orientar o treino da equipa na próxima segunda-feira.