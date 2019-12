Jorge Mendes elogiou muito João Félix após a conquista do prémio para melhor futebolista jovem do mundo nos Global Soccer Awards, cuja gala se realizou neste domingo.

Na opinião do empresário, o português que neste Verão se transferiu do Benfica para o At. Madrid já é o melhor jogador dos colchoneros.

«O João Félix é um Jogador divinal. É o melhor jogador jovem do mundo e o melhor jogador do At. Madrid, com diferença», começou por dizer, em declarações exclusivas à TVI.

«Ele já está no topo e sabe o que deve fazer para manter-se lá. Tem de saber como trabalhar dentro e fora do campo, e tem um grande professor, que é o Cristiano Ronaldo. O João Félix tem tudo, é um fenómeno e vai chegar onde quiser», acredita Mendes.

O empresário voltou também a eleger Cristiano Ronaldo, defendendo que não vai ser fácil haver um jogador tão completo no futuro.

«Portugal beneficia de ter o melhor jogador da história a nível mundial. Muito dificilmente conseguiremos encontrar um jogador como ele», disse ainda.