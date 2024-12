O agente português Jorge Mendes elogiou Cristiano Ronaldo, isto apesar de já não representar o avançado do Al Nassr.

«Cristiano continua a marcar golos atrás de golos, a bater recordes atrás recordes e a gostar do que faz tão bem. Não é a primeira vez que digo isto, nem será a última: para mim, ele será sempre o melhor jogador de todos os tempos na história do futebol», disse o empresário português, em declarações ao Tuttosport.

Jorge Mendes frisou ainda que os jovens devem olhar para o exemplo de Ronaldo, nomeadamente o Golden Boy Lamine Yamal. «Não gosto de fazer comparações, mas sem dúvida que o Cristiano é um bom exemplo a seguir, não só para o Lamine, mas para todos os jovens. Se seguir o seu exemplo dentro e fora de campo, certamente estará no topo do futebol mundial nos próximos 20 anos. Lamine é um jogador incrivelmente talentoso e tem apenas 17 anos. Se ele não se distrair e permanecer sempre concentrado, não tenho dúvidas de que ganhará a Bola de Ouro, não uma, mas várias vezes.»

O empresário português abordou a possibilidade de António Silva deixar o Benfica e rumar à Juventus. «A Juventus continua a ser um dos melhores clubes da Europa, mas o futuro a Deus pertence. (…) É um jogador jovem, com muita qualidade, de classe mundial. Ele já provou o seu valor e é por isso que, mesmo no ano passado, alguns dos melhores clubes europeus quiseram contratá-lo.»

Jorge Mendes também falou de Francisco Conceição, um extremo que, no entender do agente, pode «jogar em qualquer equipa do mundo».

«E é muito mais do que pensam. O Francisco está muito feliz por jogar na Juventus, que sempre foi o seu desejo. Ele está muito feliz», disse, antes de falar do futuro de Sérgio Conceição.

«É uma questão de tempo, porque ele é um treinador fenomenal. É um treinador destinado a estar em qualquer equipa do mundo, assim como é um sério candidato a vencer a Liga dos Campeões com um grande clube ou Europeus e Mundiais com seleções», concluiu.