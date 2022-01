O jovem avançado português José Bica, de 18 anos, rubricou o seu primeiro contrato profissional com o Lille, por três temporadas, confirmou esta quarta-feira o clube gaulês.

Em comunicado, o Lille, onde jogam os portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka na equipa principal, informa que o vínculo profissional com o jovem natural de Mirandela «entrará em vigor a partir de 1 de julho de 2022».

José Bica cumpre a segunda época no Lille. Em 2021/2022, já alinhou pelos sub-19 e também na equipa B. Pelos sub-19, jogou na Youth League e fez três golos em seis jogos. Pela equipa B, jogou no National 3 (quinta divisão), levando cinco golos em cinco jogos.

Bica já foi chamado ao banco em jogos da equipa principal em 2020/2021 e já em 2021/2022, mas não se estreou.

Formado inicialmente no Mirandela, José Bica passou depois pelas escolas de formação do FC Porto, Dragon Force e Padroense, tendo estado ainda no Desportivo de Chaves nos dois anos como juvenil.