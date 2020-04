José Fonte, defesa central português atualmente no Lille, afirmou que não ficaria surpreendido se o compatriota Cristiano Ronaldo voltasse ao Real Madrid.



«Sei que ele adora Madrid, isso é certo. É claro que adora o clube, é um dos maiores clubes do mundo, senão o maior. Ele deixou lá muitos amigos e ele sempre deixou a porta aberta. Por isso, não ficaria surpreendido se ele voltasse ao Real Madrid», admitiu o português ao TalkSport.



Após nove épocas nos merengues, Ronaldo mudou-se para a Juventus no verão de 2018 por uma verba superior a 100 milhões de euros. O avançado português leva 53 golos em 75 jogos pelos «bianconeri».