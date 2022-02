Após dois desaires consecutivos, o Lille regressou aos triunfos em casa do Montpellier (1-0), numa partida da 24.ª jornada da Ligue 1.



Sem Renaot, mas com Fonte, Djaló e Xeka na equipa inicial, foi o médio português quem marcou o golo que deu a vitória aos campeões gauleses. Xeka aproveitou um ressalto após um disparo de Andre para resolver o encontro aos 77 minutos.



Esta vitória permite ao Lille ultrapassar o Montpellier no sétimo lugar e está provisoriamente a três dos lugares de Liga dos Campeões.



O golo de Xeka: