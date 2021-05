A Roma vai contratar José Fontes, membro do departamento de Análise e Observação do Leicester desde 2016, sabe o Maisfutebol.



Aos 36 anos, o senior scout dos «foxes» prepara-se para liderar o departamento de prospeção e trabalhar diretamente com José Mourinho e com Tiago Pinto. O nosso jornal sabe que Fontes vai iniciar funções no clube italiano em julho.



José Fontes trabalhou em departamentos de observação de clubes como Trofense, Tottenham, Leixões, Boavista e Leicester, desde 2016.