Num dia com portugueses em ação nos dois jogos que fecharam a 29.ª jornada da liga saudita, o Al Fateh, treinado por José Gomes, recebeu e venceu o Al Khaleej, por 1-0.

Com Jorge Fernandes a titular no Al Fateh e Pedro Rebocho de início no Al Khaleej, o único golo do jogo foi apontado por Saeed Baattia, aos 61 minutos de jogo, valendo os três pontos ao Al Fateh, que agora soma 31 e é 13.º classificado. O Al Khaleej, que estreou o treinador Gustavo Poyet após a saída de Georgios Donis para a seleção da Arábia Saudita, é 11.º, também com 31. Também com 31, no 12.º lugar, está o Al Shabab.

No outro jogo do dia, o Al Hazm recebeu e venceu o Al Riyadh, por 2-1.

O português Tozé, titular nos visitantes (tal como Leandro Antunes) inaugurou o marcador de penálti, aos 41 minutos. Porém, na segunda parte, o antigo jogador de Estoril e Vitória, Loreintz Rosier, fez o 1-1 aos 49 minutos, assistido por Fábio Martins.

O golo de Tozé:

Já na compensação, aos 90+6m, Yousef Al-Shammari fez o 2-1 para o Al Hazm, que soma 37 pontos, no nono lugar. O Al Riyadh é 16.º, em zona de descida, com 23 pontos, a três do Damac, 15.º com 26 e primeira equipa acima dos lugares de despromoção.